Путин жестко ответил на молчание союзников Украины - 03.09.2026 Украина.ру
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Путин жестко ответил на молчание союзников Украины
Путин жестко ответил на молчание союзников Украины - 03.09.2026 Украина.ру
Путин жестко ответил на молчание союзников Украины
Западные покровители Украины, предпочитающие игнорировать атаки Киева на мирные объекты, фактически превращаются в пособников преступлений, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин
2026-09-03T11:57
2026-09-03T11:57
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Глава государства подчеркнул, что захваты и обстрелы гражданских торговых судов, а также угрозы, звучащие в адрес гражданской авиации, представляют собой прямое проявление государственного терроризма. Подобные действия украинской стороны существенно подрывают и усложняют любые возможности для проведения двусторонних мирных переговоров. При этом российский лидер особо выделил позицию западных стран, которые упорно закрывают глаза на происходящее. По его словам, тех, кто отмалчивается в этой ситуации, нельзя расценивать иначе как соучастников международного терроризма.Российская сторона регулярно фиксирует факты использования киевским режимом террористических методов, включая атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру, обстрелы жилых кварталов и попытки блокировать международное судоходство в Черном море. Несмотря на очевидные нарушения международного права, западные спонсоры Украины продолжают оказывать Киеву масштабную военную и финансовую помощь.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, владимир путин, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Путин жестко ответил на молчание союзников Украины

11:57 03.09.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВЭФ-2026. Пленарное заседание
ВЭФ-2026. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Западные покровители Украины, предпочитающие игнорировать атаки Киева на мирные объекты, фактически превращаются в пособников преступлений, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин
Глава государства подчеркнул, что захваты и обстрелы гражданских торговых судов, а также угрозы, звучащие в адрес гражданской авиации, представляют собой прямое проявление государственного терроризма.
Подобные действия украинской стороны существенно подрывают и усложняют любые возможности для проведения двусторонних мирных переговоров.
При этом российский лидер особо выделил позицию западных стран, которые упорно закрывают глаза на происходящее.
По его словам, тех, кто отмалчивается в этой ситуации, нельзя расценивать иначе как соучастников международного терроризма.
Российская сторона регулярно фиксирует факты использования киевским режимом террористических методов, включая атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру, обстрелы жилых кварталов и попытки блокировать международное судоходство в Черном море. Несмотря на очевидные нарушения международного права, западные спонсоры Украины продолжают оказывать Киеву масштабную военную и финансовую помощь.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
11:57Путин жестко ответил на молчание союзников Украины
11:35Полковник Геннадий Алехин: Армия России заняла Казачью Лопань и устроила ВСУ котел возле Великого Бурлука
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