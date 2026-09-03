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Путин жестко ответил на молчание союзников Украины

Путин жестко ответил на молчание союзников Украины - 03.09.2026 Украина.ру

Путин жестко ответил на молчание союзников Украины

Западные покровители Украины, предпочитающие игнорировать атаки Киева на мирные объекты, фактически превращаются в пособников преступлений, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин

2026-09-03T11:57

2026-09-03T11:57

2026-09-03T11:57

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Глава государства подчеркнул, что захваты и обстрелы гражданских торговых судов, а также угрозы, звучащие в адрес гражданской авиации, представляют собой прямое проявление государственного терроризма. Подобные действия украинской стороны существенно подрывают и усложняют любые возможности для проведения двусторонних мирных переговоров. При этом российский лидер особо выделил позицию западных стран, которые упорно закрывают глаза на происходящее. По его словам, тех, кто отмалчивается в этой ситуации, нельзя расценивать иначе как соучастников международного терроризма.Российская сторона регулярно фиксирует факты использования киевским режимом террористических методов, включая атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру, обстрелы жилых кварталов и попытки блокировать международное судоходство в Черном море. Несмотря на очевидные нарушения международного права, западные спонсоры Украины продолжают оказывать Киеву масштабную военную и финансовую помощь.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, владимир путин, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру