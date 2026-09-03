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Путин жестко ответил на молчание союзников Украины
Путин жестко ответил на молчание союзников Украины - 03.09.2026 Украина.ру
Путин жестко ответил на молчание союзников Украины
Западные покровители Украины, предпочитающие игнорировать атаки Киева на мирные объекты, фактически превращаются в пособников преступлений, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин
2026-09-03T11:57
2026-09-03T11:57
2026-09-03T11:57
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Глава государства подчеркнул, что захваты и обстрелы гражданских торговых судов, а также угрозы, звучащие в адрес гражданской авиации, представляют собой прямое проявление государственного терроризма. Подобные действия украинской стороны существенно подрывают и усложняют любые возможности для проведения двусторонних мирных переговоров. При этом российский лидер особо выделил позицию западных стран, которые упорно закрывают глаза на происходящее. По его словам, тех, кто отмалчивается в этой ситуации, нельзя расценивать иначе как соучастников международного терроризма.Российская сторона регулярно фиксирует факты использования киевским режимом террористических методов, включая атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру, обстрелы жилых кварталов и попытки блокировать международное судоходство в Черном море. Несмотря на очевидные нарушения международного права, западные спонсоры Украины продолжают оказывать Киеву масштабную военную и финансовую помощь.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, владимир путин, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Путин жестко ответил на молчание союзников Украины
Западные покровители Украины, предпочитающие игнорировать атаки Киева на мирные объекты, фактически превращаются в пособников преступлений, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин
Глава государства подчеркнул, что захваты и обстрелы гражданских торговых судов, а также угрозы, звучащие в адрес гражданской авиации, представляют собой прямое проявление государственного терроризма.
Подобные действия украинской стороны существенно подрывают и усложняют любые возможности для проведения двусторонних мирных переговоров.
При этом российский лидер особо выделил позицию западных стран, которые упорно закрывают глаза на происходящее.
По его словам, тех, кто отмалчивается в этой ситуации, нельзя расценивать иначе как соучастников международного терроризма.
Российская сторона регулярно фиксирует факты использования киевским режимом террористических методов, включая атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру, обстрелы жилых кварталов и попытки блокировать международное судоходство в Черном море. Несмотря на очевидные нарушения международного права, западные спонсоры Украины продолжают оказывать Киеву масштабную военную и финансовую помощь.