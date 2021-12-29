По словам Ткаченко, представители Netflix в своем письме были достаточно дипломатичны», и ответ вполне устроил украинскую сторону.
«Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышано. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи», — сказал министр.
Речь идет о сериале «Эмили в Париже» компании Netflix. В одной из последних серий этого фильма появилась новая героиня — украинка по имени Петра, которая промышляет воровством вещей в магазинах и при этом находится в стране нелегально.
Такое представление национального образа крайне возмутило многих украинцев и минкульт, где 24 декабря пообещали обратиться к производителю сериала.