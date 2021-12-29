Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что компания Netflix ответила на письмо его ведомства относительно неприемлемого образа украинки в американском сериале «Эмили в Париже». Об этом 29 декабря сообщил Telegram-канал «Политика Страны»

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«Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышано. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи», — сказал министр.

Речь идет о сериале «Эмили в Париже» компании Netflix. В одной из последних серий этого фильма появилась новая героиня — украинка по имени Петра, которая промышляет воровством вещей в магазинах и при этом находится в стране нелегально.

Такое представление национального образа крайне возмутило многих украинцев и минкульт, где 24 декабря пообещали обратиться к производителю сериала.