Токаев сменил Назарбаева на посту президента Казахстана, но положение у него хуже губернаторского. Он получил страну, которая за 30 лет независимости вроде бы сформировалась, а с другой стороны, непонятно, что ей делать дальше. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя правящей партии «Нур Отан» действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев остается главой Совета безопасности страны и членом Конституционного совета, а также возглавляет совет по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».

Эксперт пояснил, что в Казахстане сейчас не понимают, как им дальше выстраивать свою внешнюю политику, если США будут больше досаждать китайцам, если Китай будет требовать большей солидаризации и если при этом есть ЕАЭС и отношения с Россией.

«Это как Труффальдино из Бергамо, слуга двух господ. Разъезжаются табуретки, на которых стоит Казахстан, и Казахстан за ними не успевает», — подчеркнул Грозин.

Если раньше нервное напряжение в Казахстане было связано с ожиданием того, как Назарбаев будет покидать свой пост, то сейчас оно связано с внешней политикой, страна постоянно находится в ситуации, когда все от нее требуют какой-то определенности, а она выдать эту определенность не может и не хочет, заключил собеседник издания.

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