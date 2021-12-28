Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя правящей партии «Нур Отан» действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев остается главой Совета безопасности страны и членом Конституционного совета, а также возглавляет совет по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».
Эксперт пояснил, что в Казахстане сейчас не понимают, как им дальше выстраивать свою внешнюю политику, если США будут больше досаждать китайцам, если Китай будет требовать большей солидаризации и если при этом есть ЕАЭС и отношения с Россией.
«Это как Труффальдино из Бергамо, слуга двух господ. Разъезжаются табуретки, на которых стоит Казахстан, и Казахстан за ними не успевает», — подчеркнул Грозин.
Если раньше нервное напряжение в Казахстане было связано с ожиданием того, как Назарбаев будет покидать свой пост, то сейчас оно связано с внешней политикой, страна постоянно находится в ситуации, когда все от нее требуют какой-то определенности, а она выдать эту определенность не может и не хочет, заключил собеседник издания.
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