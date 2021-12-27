Москва требует, чтобы НАТО официально отозвала принятое в 2008 году решение о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут вступить в альянс. Об этом 27 декабря заявил замглавы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь»

Мураев придумал встречное требование для НАТО к РФ © Евгений Мураев сказал он. По его словам, всю деятельность альянса «надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия-НАТО». МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.