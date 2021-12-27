«Мы говорим совершенно твердо, что мы требуем официального отзыва решения бухарестского саммита (НАТО — ред.) восьмого года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. <…>Мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить», — сказал он.
По его словам, всю деятельность альянса «надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия-НАТО».
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.