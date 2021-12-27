«Вооруженные Силы просто будут знать, какие специалисты есть в стране, и смогут встать на защиту государства», — говорится в публикации.
Залужный добавил, что этот приказ — шаг навстречу украинкам, которые хотят служить в армии.
По его словам, планируется ввести такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы пройти дистанционно и онлайн максимальное число процедур. Это будет касаться и мужчин, подчеркнул главком.
На днях стало известно, что на Украине на воинский учет будут ставить женщин, в том числе беременных, и тех, у кого есть несовершеннолетние дети.