Закон о постановке украинских женщин на воинский учет высмеяли в сети
Закон о постановке украинских женщин на воинский учет высмеяли в сети
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«Вооруженные Силы просто будут знать, какие специалисты есть в стране, и смогут встать на защиту государства», — говорится в публикации.

Залужный добавил, что этот приказ — шаг навстречу украинкам, которые хотят служить в армии.

По его словам, планируется ввести такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы пройти дистанционно и онлайн максимальное число процедур. Это будет касаться и мужчин, подчеркнул главком.

На днях стало известно, что на Украине на воинский учет будут ставить женщин, в том числе беременных, и тех, у кого есть несовершеннолетние дети. 