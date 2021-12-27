Речи о призыве или обязательной мобилизации женщин на Украине в армию не идет - они будут уходить на сборы по желанию. Об этом 26 декабря сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своем Facebook

Закон о постановке украинских женщин на воинский учет высмеяли в сети © Открытые источники

Залужный добавил, что этот приказ — шаг навстречу украинкам, которые хотят служить в армии.

По его словам, планируется ввести такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы пройти дистанционно и онлайн максимальное число процедур. Это будет касаться и мужчин, подчеркнул главком.

На днях стало известно, что на Украине на воинский учет будут ставить женщин, в том числе беременных, и тех, у кого есть несовершеннолетние дети.