Ранее Владимир Путин потребовал незамедлительного предоставления гарантий по невступлению Украины в НАТО.
«Для Запада это очень сложный момент. Дать такое обещание он не хочет, но не дать его он тоже не может, потому что вопрос поставлен ребром. Запад будет исходить из того, что если он не даст такое обещание, то тем самым он даст России карт-бланш на «вторжение»…Поэтому у Запада очень простой выбор, в который он сам себя загнал», — сказал эксперт.
Запад должен определиться: либо не решать вопрос по НАТО без участия России, либо отказаться и дать "зелёный свет" России на любые военные действия для защиты своей безопасности, заключил Акопов.
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