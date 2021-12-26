США и НАТО не хотят, но не могут не дать гарантий по невступлению Украины в НАТО. В такое положение Запад поставил президент РФ Владимир Путин, утверждает обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ранее Владимир Путин потребовал незамедлительного предоставления гарантий по невступлению Украины в НАТО.

«Для Запада это очень сложный момент. Дать такое обещание он не хочет, но не дать его он тоже не может, потому что вопрос поставлен ребром. Запад будет исходить из того, что если он не даст такое обещание, то тем самым он даст России карт-бланш на «вторжение»…Поэтому у Запада очень простой выбор, в который он сам себя загнал», — сказал эксперт. «Путин стал бы лидером тюркского мира». Кто предлагает Украине и Турции объединиться против России © AP, Presidential Press Service

Запад должен определиться: либо не решать вопрос по НАТО без участия России, либо отказаться и дать "зелёный свет" России на любые военные действия для защиты своей безопасности, заключил Акопов.

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