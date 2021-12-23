Москва может признать независимость Донбасса или вообще включить его в состав РФ. Но в любом случае это не будет окончанием войны за Украину. Это будет просто выход на новые позиции в противостоянии с Западом, считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев Украина.ру

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своей итоговой пресс-конференции активно высказался на украинскую тематику. В числе прочего глава государства, отвечая на вопрос британских СМИ, может ли он безоговорочно гарантировать ненападение на Украину, заявил, что действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России.

- Петр, если отталкиваться от сегодняшних заявлений Путина, какую политику на украинском направлении будет проводить Россия в 2022 году?

— Все будет зависеть от переговоров о взаимной гарантии безопасности между Россией и Западом.

Путин уже не раз обозначал, что пока не будут выполняться Минские соглашения (имеются в виду прямые контакты Киева с Донбассом), никаких переговоров между Россией и украинскими властями. Поэтому основное, что сейчас будет — так это давление на Запад с целью получение гарантий невступления Украины в НАТО и неразмещения там западных вооруженных сил. Это основная линия, которую Путин сегодня в очередной раз ужесточил, заявив, что нам нужны немедленные гарантии.

Понятно, что это вызовет на Западе и на Украине нервозность и они воспримут это как подтверждение о «готовящемся вторжении». Понятно, что никакого вторжения не будет, но Путин будет отказываться давать гарантии «ненападения на Украину» именно для того, чтобы давить на Запад все сильнее и сильнее с целью получения в какой-либо форме общения не брать Украину в НАТО.

- Как на это отреагирует Запад?

— Для Запада это очень сложный момент. Дать такое обещание от не хочет, но не дать его он тоже не может, потому что вопрос поставлен ребром. Запад будет исходить из того, что если он не даст такое обещание, то тем самым он даст России карт-бланш на «вторжение».

Поэтому у Запада очень простой выбор, в который он сам себя загнал. Ему нужно определиться, что для него менее опасно: либо не решать вопрос по НАТО как минимум без России или вообще не решать в обозримом десятилетии, либо отказаться предоставить гарантии по Украине и тем самым дать «зеленый свет» России на любые действия.

Это главная мысль Путина, которую он сегодня высказал.

- Запад вообще не желает принять условия России? Или он готов их принять, но ищет способ сохранить лицо?

— В том то и дело, что Запад не готов ни согласиться, ни отказаться. Недавние слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что никаких компромиссов быть не может, уже не имеют никакого значения для самого Запада. Потому что если США и НАТО продолжат эту линию гнуть, они те самым фактически признает право России самостоятельно реализовывать свои интересы на западном направлении и «вторгнуться на Украину». Нам никакого вторжения не нужно, но мы продолжим повышать ставки, пользуясь тем, что Запад сам загнал себя в такое положение.

- На Западе не раз говорили, что в случае «вторжения» не будут воевать за Украину, ограничившись лишь экономическими санкциями. Некоторые эксперты интерпретировали это таким образом, что Запад намеренно провоцирует Россию напасть на Украину. Так ли это?

— Нет, это не так. Вернее, это можно было бы объяснить такой логикой, но даже если на Западе есть такие силы, то сейчас они явно в меньшинстве. Это слишком авантюрный вариант. Сейчас они пытаются как можно дольше измотать Россию на украинском направлении.

Владимир Жарихин: Позиция России по Украине состоит в том, что Минских соглашений больше нет © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но я не верю в такой сценарий. Даже если они отдадут Украину России, ход с глобальными санкциями и изоляциями не сработает, потому что Россию невозможно изолировать и заблокировать. Ситуация в 2021 абсолютно иная, чем в 2014. Если тогда не сработало, то сегодня тем более не сработает.

Я думаю, они это тоже понимают.

- А Путин верит, что Минские соглашения в «идеальном» варианте можно выполнить?

— Конечно, нет. Минские соглашения для него — это лишь способ давления на Киев и на Запад. Естественно, что никто не собирается отдавать Донбасс Украине. Донбасс может воссоединиться с Украиной только в том случае, если Украина станет частью России через Евразийский союз и другие многоступенчатые формы переориентации на Россию.

Может ли Москва в какой-то момент пойти на юридическое присоединение Донбасса? Тоже может. Но это будет зависеть от общего хода борьбы за Украину. Если переговоры по гарантиям безопасности сорвутся, Москва может сломать всю эту схему, признав независимость Донбасса или вообще включив его в состав РФ в соответствии с референдумом.

Но в любом случае это не будет окончанием войны за Украину. Это будет просто выход на новые позиции, с которых Россия и дальше будет требовать гарантий невключения Украины в НАТО и неразмещения там вооруженных сил. Такое возможно, но не сейчас.