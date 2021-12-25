«Есть же решение. Где у нас основная часть угля сконцентрирована? На Донбассе. И уголь там в три-четыре раза дешевле, чем везут из Колумбии и Штатов. Так, может, мы наконец-то поймем, что нам нужен мир, нужно снимать блокаду, нужно регистрировать снова и запускать свои шахты? Но это политическое решение, которого боится эта власть, потому что она играет в (Петра) Порошенко. Если они это предложат, выйдет Порошенко и будет чертить «красные» линии», — сказал политик.
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что острая нехватка угля создала Украине условие для срочной экономической реинтеграции Донбасса. По его словам, украинской власти, прежде всего, необходимо мобилизовать внутренние ресурсы, а не искать импорт.
Ранее киевский специалист по энергетике Валентин Землянский заявил, что Украине стоит взять пример с Китая, чтобы выйти из энергетического кризиса, который образовался вследствие нехватки в стране угля и газа.
Он отметил, что добыча в Китае на сегодняшний день составляет 12 млн тонн в сутки. Это ровно столько, сколько Украине нужно для прохождения всего отопительного сезона. Землянский заочно предложил украинским властям «поговорить с Китаем», у которого угля «сейчас с избытком».