Украине обошелся бы уголь из Донбасса в четыре раза дешевле, чем в настоящее время импортирует из США и Колумбии. Об этом 24 декабря заявил лидер партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш»

«Есть же решение. Где у нас основная часть угля сконцентрирована? На Донбассе. И уголь там в три-четыре раза дешевле, чем везут из Колумбии и Штатов. Так, может, мы наконец-то поймем, что нам нужен мир, нужно снимать блокаду, нужно регистрировать снова и запускать свои шахты? Но это политическое решение, которого боится эта власть, потому что она играет в (Петра) Порошенко. Если они это предложат, выйдет Порошенко и будет чертить «красные» линии», — сказал политик.

Пургин объяснил, с чем бы столкнулся Донбасс, если бы Украина вдруг захотела купить у него уголь © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Виктор Суслов заявил, что острая нехватка угля создала Украине условие для срочной экономической реинтеграции Донбасса. По его словам, украинской власти, прежде всего, необходимо мобилизовать внутренние ресурсы, а не искать импорт.

Ранее киевский специалист по энергетике Валентин Землянский заявил, что Украине стоит взять пример с Китая, чтобы выйти из энергетического кризиса, который образовался вследствие нехватки в стране угля и газа.

Он отметил, что добыча в Китае на сегодняшний день составляет 12 млн тонн в сутки. Это ровно столько, сколько Украине нужно для прохождения всего отопительного сезона. Землянский заочно предложил украинским властям «поговорить с Китаем», у которого угля «сейчас с избытком».