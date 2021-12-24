Триумфаторские настроения на Западе после объявленной США победы в холодной войне заставили американцев строить новую империю, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев в комментарии РИА Новости 24 декабря

Горбачев заявил, что в 1990-е диалог с США иначе было выстроить невозможно, потому что развал страны вызвал «коллапс экономики, хаос».

«Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? Это первое. Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне», — сказал бывший президент СССР.

Горбачев напомнил, что США и СССР вместе «вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки».

Посол США в РФ прокомментировал возможность компромисса по НАТО © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На прошлой неделе министерство иностранных дел (МИД) РФ передало США проекты соглашений по гарантиям безопасности для России, включающие условие нерасширения НАТО на восток, в частности невключение в Североатлантический альянс Украины.

В МИД РФ сообщили, что по договоренности с США обсуждения соглашений начнутся в январе 2022 года.