Горбачев заявил, что в 1990-е диалог с США иначе было выстроить невозможно, потому что развал страны вызвал «коллапс экономики, хаос».
«Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? Это первое. Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне», — сказал бывший президент СССР.
Горбачев напомнил, что США и СССР вместе «вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки».
По его словам, «победители решили строить новую империю» — отсюда и пошла идея расширения НАТО.
На прошлой неделе министерство иностранных дел (МИД) РФ передало США проекты соглашений по гарантиям безопасности для России, включающие условие нерасширения НАТО на восток, в частности невключение в Североатлантический альянс Украины.
В МИД РФ сообщили, что по договоренности с США обсуждения соглашений начнутся в январе 2022 года.