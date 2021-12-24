Наступающий 2022 год станет судьбоносным для некоторых знаков зодиака: они могут встретить свою вторую половину с мая по ноябрь. Об этом сообщила на днях астролог Тиана Атлас, передает Sputnik

Украинский астролог назвал самые успешные знаки зодиака в 2022 году © Pexels/Xavier Mestdag Львы смогут добиться невероятных успехов в работе. Особенно в первой половине года. В феврале представителей этого знака ожидает знакомство с харизматичным человеком. Он сыграет в их жизни куда более важную роль, чем кажется на первый взгляд. Кроме того, у Львов появится полезный контакт для продвижения по службе.

Год Тигра сулит Львам много неожиданных и в то же время приятных сюрпризов в любовном плане. Несмотря на то что сейчас у представителей этого знака зодиака никак не складываются любовные отношения, в будущем году им повезет — Львы обретут любовь, заверила эксперт по звездам.

Астролог считает, что в будущем году удача может улыбнуться и Козерогам, но для этого им придется чаще выходить в свет и общаться с людьми. Звезды призывают Козерогов уделить внимание своей внешности. Им также следует быть менее серьезными. Иначе возникнет риск загубить начатое. При поиске партнера в год Тигра следует понизить планку требований.

Стрельцу в следующем году звезды советуют отказаться от кофе и энергетических напитков. По данным астролога, представители этого знака найдут свою половинку. Лучшее время года для этого — период с мая по ноябрь. Женщины этого знака в это время будут пользоваться особой популярностью у противоположного пола.