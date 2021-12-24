США готовы вступить в диалог с Москвой, но не пойдут на нарушение своих базовых принципов, подчеркнул посол США в России Джон Салливан в интервью изданию «Коммерсант» 23 декабря

Посол США рассказал, что партнеры США по НАТО в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительствомпо предложенным соглашениям.

США отказали России в предложениях по НАТО © voicesevas.ru / voicesevas.ru / Перейти в фотобанк

«Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, но мы не собираемся поступаться нашими принципами и ценностями, и мы будем проявлять твердость вместе с нашими союзниками и партнерами», — заявил Салливан.

Дипломат подчеркнул, что США привержены трансатлантическим отношениям с союзниками по НАТО и не готовы идти на компромисс в этом вопросе, потому что он является базовым для безопасности США.