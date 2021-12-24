Посол США рассказал, что партнеры США по НАТО в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительствомпо предложенным соглашениям.
Однако, отметил он, США рассчитывают именно на диалог, а не просто предоставление России гарантий. При этом есть принципы, которым американская сторона не готова изменить.
«Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, но мы не собираемся поступаться нашими принципами и ценностями, и мы будем проявлять твердость вместе с нашими союзниками и партнерами», — заявил Салливан.
Дипломат подчеркнул, что США привержены трансатлантическим отношениям с союзниками по НАТО и не готовы идти на компромисс в этом вопросе, потому что он является базовым для безопасности США.