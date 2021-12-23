По договору, заключенному с филиалом «Вокзальная компания» АО «Укрзализныця», новогоднюю елку в здании Центрального вокзала должны были установить не позднее 17 декабря.
Однако проверяющие органы елки на вокзале не обнаружили. В итоге из-за хищения средств в размере 5 млн гривен главный вокзал столицы остался без украшений к Новому году.
Продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств дела и привлечению виновных к ответственности.
Ранее в «Укрзализныце» раскрыли схему подделки документов и растраты бюджетных средств на сумму 3 млн гривен. На эти деньги должны были провести ремонт.