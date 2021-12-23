Соломенская окружная прокуратура Киева расследует хищение 5 млн гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале. Об этом сообщила 23 декабря пресс-служба ведомства

Новый рекорд: на Украине создали елку из денег © Лана Ветрова/Фейсбук

Однако проверяющие органы елки на вокзале не обнаружили. В итоге из-за хищения средств в размере 5 млн гривен главный вокзал столицы остался без украшений к Новому году.

Продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств дела и привлечению виновных к ответственности.

Ранее в «Укрзализныце» раскрыли схему подделки документов и растраты бюджетных средств на сумму 3 млн гривен. На эти деньги должны были провести ремонт.