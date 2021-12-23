Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 23 декабря в Twitter, что Украина не готовит наступательную операцию в Донбассе

Без всяких хитростей. Путин о Донбассе и безопасности © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин отметил, что политика властей Украины в отношении Донбасса может указывать на то, что в этом регионе готовят третью военную операцию.

«РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта», — написал Кулеба.

Он заверил, что Украина продолжает работать над дипломатическим урегулированием конфликта в Донбассе в рамках нормандского формата, вместе с Германией и Францией.

В то же время, по словам Кулебы, украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности страны «с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий».

Ранее в МИД РФ сообщили, что Киев стянул к линии разграничения в Донбассе почти половину войск ВСУ, технику и артиллерию.

В Москве неоднократно призывали Запад прекратить накачивать Украину современными вооружениями, «окрыляя ее на безумные действия», а именно попытку силовым способом решить конфликт в Донбассе.