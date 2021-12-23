Украинская власть ошибочно заявляет о намерении получить членство в НАТО, поскольку этого не произойдет, а с Россией отношения испортятся окончательно. Такое мнение 22 декабря в эфире телеканала Ukrlive выразил политолог Михаил Чаплыга

«Право применить силу». Путин объяснил США и НАТО, чем им грозит молчание в ответ на предложение России © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

При этом, по словам эксперта, об этом никто не задумывается, потому что «мало ли чего стукнет НАТО по этому поводу». Также он отметил, что чем больше Украина говорила о НАТО, «тем меньше у нее становилось Крыма».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о некоем худшем сценарии для его страны, который якобы помогают предотвратить страны Евросоюза и совета Североатлантического альянса.