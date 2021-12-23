«Власть у нас непредсказуемая. Меняется часто и нестабильно. Поэтому можно конечно с улыбкой смотреть на заявления НАТО, в которое нас никто и никогда не возьмет по политическим причинам. Потому что НАТО принимает решение консенсусом. И никто не пустит туда Украину, которая может своим неадекватным решением власти заблокировать любое решение НАТО», — заявил он.
При этом, по словам эксперта, об этом никто не задумывается, потому что «мало ли чего стукнет НАТО по этому поводу». Также он отметил, что чем больше Украина говорила о НАТО, «тем меньше у нее становилось Крыма».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о некоем худшем сценарии для его страны, который якобы помогают предотвратить страны Евросоюза и совета Североатлантического альянса.