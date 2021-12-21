В день святого Николая 6-летнего сына певицы Ирины Билык Табриза посетили Дед Мороз и его помощник с подарками. Соответствующее видео на днях артистка разместила в своем Instagram

«Что ты хотел на день Николая?» — спросил у мальчика Дед Мороз, на что ребенок честно ответил: Infiniti.

«Кого?» — переспросил гость и вручил ребенку конструктор и носки, прокомментировав их расцветку как «житомир-стайл».

«Приятно удивлена, услышав украинский язык от Ирины и Табриза», «А разве Св. Николай был Дедом Морозом?» — отреагировали подписчики певицы.

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Ирине Билык сейчас 51 год. Она четыре раза состояла в гражданских отношениях и один раз официально ставила штамп. В числе ее «мужей» были продюсер Юрий Никитин, хореограф Дмитрий Коляденко, танцовщик Дмитрий Дикусар и модель Андрей Оверчук, от последнего у артистки есть сын Глеб, ему сейчас 22 года.

Единственным официальным супругом Билык был российский фотограф Аслан Ахмадов. Пара поженилась в 2013 году, а в 2015-м в их семье с помощью суррогатной матери родился Табриз. В 2021 пара объявила о разводе.