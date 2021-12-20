Врач и общественный деятель Евгений Комаровский может оказаться "вторым Зеленским". Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов

Политический проект экс-спикера Дмитрия Разумкова - не единственная ставка олигарха Рината Ахметова, утверждает эксперт.

«Я думаю, что тем же олигархам интересно попробовать Комаровского, потому что он может оказаться второй версией Зеленского образца 2019 года — человеком из неполитической среды, популярный в обществе. Его отсутствие в Раде означает то, что у него меньше необходимости высказываться по актуальным вопросам. Я думаю, что начнется зондирование рейтинга Комаровского», — сказал Попов. Спит на работе: Комаровский нанял необычного сотрудника © Лулу/Инстаграм

Эксперт полагает, что олигархи могут повторить сценарий избрания Зеленского президентом в 2019 году, но на первом месте будет Комаровский.

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