Политический проект экс-спикера Дмитрия Разумкова - не единственная ставка олигарха Рината Ахметова, утверждает эксперт.
«Я думаю, что тем же олигархам интересно попробовать Комаровского, потому что он может оказаться второй версией Зеленского образца 2019 года — человеком из неполитической среды, популярный в обществе. Его отсутствие в Раде означает то, что у него меньше необходимости высказываться по актуальным вопросам. Я думаю, что начнется зондирование рейтинга Комаровского», — сказал Попов.
Эксперт полагает, что олигархи могут повторить сценарий избрания Зеленского президентом в 2019 году, но на первом месте будет Комаровский.
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