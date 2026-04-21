https://ukraina.ru/20260421/putin-uveren-v-dostizhenii-zadach-svo-1078144257.html

Путин уверен в достижении задач СВО

Задачи специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будут достигнуты. Уверенность в этом выразил 21 апреля президент России Владимир Путин, сообщает 21 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-21T17:49

новости

россия

украина

кремль

владимир путин

украина.ру

дзен новости сво

прогнозы сво

демилитаризация

денацификация

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/15/1078144131_0:26:940:555_1920x0_80_0_0_9eaf7203df5576a8bf5396126cf46fb9.jpg

Таким образом Владимир Путин сказал об исходе специальной военной операции. Противник, по словам президента, тоже знает и думает, "как это все оформить"."Не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты", — сказал глава государства в ходе встречи с представителями муниципального сообщества.Встреча состоялась в День местного самоуправления, отмечаемого 21 апреля ежегодно, сообщили в пресс-службе Кремля.В ходе встречи президент констатировал непростую ситуацию в приграничных регионах России, в том числе и в Курской области. По мнению Путина, там востребованы мероприятия "которые бы способствовали тому, чтобы люди оставались на своей родной земле, не уходили или возвращались". Поэтому программа КРТ (комплексного развития территорий) работает в нескольких регионах. Работает она и в "так называемых новых исторических территориях – в Донецке, Луганске, Крыму, Запорожье и в Херсоне", отметил глава государства."Что это? Это дополнительные субсидии, по сути дела. Мы уже с правительством это обсуждали и вернемся к этому еще раз, - сказал Путин. - Нужно, повторяю, создавать условия для того, чтобы люди на своей земле оставались, никуда не уходили, а имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться".Больше новостей дня представлено в обзоре Нефтедоллар качается, Венгрия движется к России, ВСУ атакуют кошек. Хроника событий на 13.00 21 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

