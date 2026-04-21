Задачи специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будут достигнуты. Уверенность в этом выразил 21 апреля президент России Владимир Путин, сообщает 21 апреля телеграм-канал Украина.ру
© РИА Новости . Алексей Никольский. Встреча с представителями муниципального сообщества
Задачи специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будут достигнуты. Уверенность в этом выразил 21 апреля президент России Владимир Путин, сообщает 21 апреля телеграм-канал Украина.ру
Таким образом Владимир Путин сказал об исходе специальной военной операции. Противник, по словам президента, тоже знает и думает, "как это все оформить".
"Не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты", — сказал глава государства в ходе встречи с представителями муниципального сообщества.
Встреча состоялась в День местного самоуправления, отмечаемого 21 апреля ежегодно, сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе встречи президент констатировал непростую ситуацию в приграничных регионах России, в том числе и в Курской области. По мнению Путина, там востребованы мероприятия "которые бы способствовали тому, чтобы люди оставались на своей родной земле, не уходили или возвращались".
Поэтому программа КРТ (комплексного развития территорий) работает в нескольких регионах. Работает она и в "так называемых новых исторических территориях – в Донецке, Луганске, Крыму, Запорожье и в Херсоне", отметил глава государства.
"Что это? Это дополнительные субсидии, по сути дела. Мы уже с правительством это обсуждали и вернемся к этому еще раз, - сказал Путин. - Нужно, повторяю, создавать условия для того, чтобы люди на своей земле оставались, никуда не уходили, а имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться".
