Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 18 декабря в эфире программы «Апостороф ТВ» прокомментировал возможность введения военного положения в стране

Если завтра война. Что украинцы планируют делать в случае «вторжения России» © REUTERS, Gleb Garanich

«Все эти решения будут приниматься в зависимости от обстоятельств, которые будут в стране. Сегодня таких обстоятельств нет, если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения», — подчеркнул он.

Секретарь СНБО Украины добавил, что власти страны наблюдают а ситуацией на границе с Россией. По его словам, там наблюдается укрепление военных сил РФ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о полной потере Украины для России как союзника. Он также отметил враждебность украинских властей по отношению к России. Песков назвал информацию о предполагаемом вторжении России на Украину пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, Россия не представляет угрозу ни для каких стран.