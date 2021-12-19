Он подчеркнул, что «не пугал бы этим людей сейчас» и заявил об отсутствии причин для принятия таких мер.
«Все эти решения будут приниматься в зависимости от обстоятельств, которые будут в стране. Сегодня таких обстоятельств нет, если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения», — подчеркнул он.
Секретарь СНБО Украины добавил, что власти страны наблюдают а ситуацией на границе с Россией. По его словам, там наблюдается укрепление военных сил РФ.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о полной потере Украины для России как союзника. Он также отметил враждебность украинских властей по отношению к России. Песков назвал информацию о предполагаемом вторжении России на Украину пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, Россия не представляет угрозу ни для каких стран.