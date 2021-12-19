Европейские рыночные цены на газ оказались непосильной ношей для украинского государства. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель Александр Лазарев

Ранее Международный валютный фонд заключил с Украиной новый меморандум, по результатам имплементации которого тарифы на газ для населения и промышленности начнут расти уже с весны 2022 года.

«Когда по меморандуму с МВФ правительство Украины обязалось установить рыночные европейские цены на газ, оно тем самым фактически угробило часть своей промышленности, а это для украинского государства крайне негативно. Мы понимаем, что мы платить по 1400-1500 долларов за кубометр по спотовым ценам просто не можем», — сказал Лазарев. Виртуальный реверс упал до нуля: Украина не смогла закупить российский газ у европейских посредников © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Вместе с тем, единственный по мнению эксперта способ спасения украинской промышленности — прямой контракт на поставку газа из России, невозможен, так как Украина связана антироссийской идеологией.

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