Ранее Международный валютный фонд заключил с Украиной новый меморандум, по результатам имплементации которого тарифы на газ для населения и промышленности начнут расти уже с весны 2022 года.
«Когда по меморандуму с МВФ правительство Украины обязалось установить рыночные европейские цены на газ, оно тем самым фактически угробило часть своей промышленности, а это для украинского государства крайне негативно. Мы понимаем, что мы платить по 1400-1500 долларов за кубометр по спотовым ценам просто не можем», — сказал Лазарев.
Вместе с тем, единственный по мнению эксперта способ спасения украинской промышленности — прямой контракт на поставку газа из России, невозможен, так как Украина связана антироссийской идеологией.
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