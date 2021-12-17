По предварительным оценкам, 70% украинской армии перейдут на сторону России в случае конфликта между странами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Директор Института политических исследований Сергей Марков

По мнению эксперта, в том случае, если НАТО разместит свою инфраструктуру на Украине вопреки протестам России, и РФ начнет ее уничтожать, большая часть украинских военных перейдет на российскую сторону.

«По моим оценкам, до 70% украинской армии перейдут на сторону России, если у них будут полные гарантии безопасности их семей. Им нужно чтобы их родных и близких перевезли на территорию, контролируемые пророссийские силы, где бы их не достали СБУ и неонацистские организации, которые являются неотъемлемой частью современного террористического украинского государства», — сказал Марков.

Сергей Марков: России нужно не бомбить Украину, а брать ее территорию под контроль © РИА Новости, Нина Зотина

«Поэтому нужно не бомбить Украину, а брать ее территорию под контроль», — подытожил Марков.

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