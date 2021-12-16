Детальное изучение геополитической катастрофы - распада СССР необходимо для будущего России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

Главная причина развала СССР — предательство элит, и эта черта перешла в современную российскую элиту, отметил эксперт. Именно поэтому горький опыт прошлого необходимо изучить, полагает Серенко.

«Очевидно, что сегодня нужно делать выводы из распада СССР. Нужен не трибунал над теми, кто развалил СССР, а специальный институт, который детально изучал бы причины этой трагедии. И многие романы Александра Проханова посвящены именно этому. Он пытался понять, как работает эта механика…Он до сих пор пытается интуициями и озарениями понять и прочувствовать это», — сказал Серенко. «Когда враг перешел границу»: Ищенко рассказал, как отменили СССР © Владимир Трефилов

Необходимо создание исследовательского центра, который скрупулезно под микроскопом изучал механику распада нашей страны. Возможно, что это история о будущем, а не о прошлом, заключил эксперт.

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