В Европе возникло много реальных и потенциальных горячих точек, таких как Донбасс или Босния. Нужно проводить мудрую политику, чтобы стабилизировать ситуацию. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

«НАТО в глубоком кризисе, ищет выход из этой ситуации. Но проблема в том, что в руководстве Альянса вообще нет толковых людей. Это отъявленные русофобы, которые строят новые фантазии о том, что Россия «готовит некие гибридные операции». Это уже паранойя, которая достигла новых масштабов. Мне страшно представить, что будет дальше, потому что они могут предпринять новые провокации и нападения», — сетует Бекман.

Публицист напомнил, что накануне Второй мировой войны было нападение нацистов в форме польских офицеров на радиостанцию в Глайвице для создания повода для нападения Германии на Польшу, и нечто похожее НАТО могут планировать и сейчас, потому что они хотят любой ценой спровоцировать Россию.

Но никакие санкции, провокации и угрозы против России им не помогут. Если они всерьез хотят «вернуть» Украине Крым и включить Украину в НАТО, то это «полное сумасшествие», заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.