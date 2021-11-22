Сегодня в Европе возникло много реальных и потенциальных горячих точек, таких как Донбасс или Босния. Нужно проводить мудрую политику, чтобы стабилизировать ситуацию, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Украина.ру

Ранее в Финляндии был проведен социологический опрос аналитического центра деловой жизни (Eva), в соответствии с которым более половины финнов (в частности, много молодых людей), считают Россию военной угрозой. Исследователи пояснили, что финны внимательно следят за событиями в России и действиями страны на мировой арене и отмечают «негативные события».

- Йохан, насколько данные этого опроса соответствуют действительности?

— Этот опрос — дешевый пропагандистский трюк. Там было написано, что 60 процентов финнов считают Россию военной угрозой. Я в это не верю. Большинство финнов относятся к России положительно или крайне положительно, а остальные как минимум нейтрально.

Более того, если бы 60 процентов финнов действительно считали Россию угрозой, то финны хотели бы вступить в НАТО. Но как показывают многие объективные опросы последних лет, от 70 до 80 процентов финнов этого не хотят.

Отмечу также, что этот опрос был опубликован крайне сомнительной общественной организацией, которая пропагандирует антлантистские идеи. И опубликован он был накануне визита руководства НАТО в Финляндию. Естественно, что финские атлантисты таким образом сказали им: «Добро пожаловать». Я считаю, что публиковать такие фейковые опросы — предательство. Большинство финнов против НАТО и не считают Россию военной угрозой.

Если объективно оценивать наши отношения с Москвой в последние годы, то они положительные, открытые, у нас есть многостороннее сотрудничество в разных отраслях. Наши отношения процветают. Но, к сожалению, большая проблема для Финляндии — это атлантисты и их деятельность. Это «пятая колонна» НАТО. Именно они проделывают такие спецпроекты.

Но, как показал этот визит, руководство НАТО было не очень этому радо. Потому что Финляндия никогда не вступит в Альянс.

- В министерстве обороны Швеции ранее заявили, что готовы отправить своих военных инструкторов на Украину в рамках новой учебной миссии Евросоюза. Зачем это Швеции и чем эта затея закончится?

— Я удивлюсь, если окажется, что шведские военные что-то умеют и смогут что-то показать Украине. Думаю, что шведские военные не могут представлять угрозу ни для кого.

- Была ли в Финляндии какая-то реакция на применение Украиной Байрактаров и Джавелинов в Донбассе?

— В этом вообще нет ничего нового. Это продолжается уже семь лет. Нам просто стыдно, что власти Украины это все организовали. Они не способны управлять страной, поэтому в срочном порядке нужно искать альтернативное решение этого вопроса, потому что стрельба со стороны ВСУ и националистических организаций продолжается.

Евгений Сатановский: Вероятность войны между Западом и Россией - стопроцентная © РИА Новости, Григорий Сысоев

Но мы не можем жить еще 10 лет в условиях войны и гибели мирных людей. Это очень плохая ситуация. Хотим мы этого или нет, нужно помогать западным лидерам выйти из этой ситуации каким-то образом, который не оскорбил бы их честь и достоинство. Их тоже можно понять, поскольку они не хотят выглядеть полными идиотами.

- Поспособствует ли запуск «Северного потока-2» к решению украинской проблемы? Или это исключительно коммерческий проект, не имеющий отношение к политике?

— «Северный поток-2» — это частный проект. Да, там есть государственная поддержка, но им занимаются частные фирмы, которым неинтересны политические маневры. Мы видим постоянные угрозы санкций и попытки сорвать этот проект, но я не понимаю, какие могут быть санкции в отношении частных инициатив.

Это то же самое, что предложение ввести санкции против «Аэрофлота», который никак не связан с полетами в Белоруссию. Это абсурд.

Нужно понимать, что в Европе возникло много реальных и потенциальных горячих точек, таких как Донбасс или Босния. Нужно проводить мудрую политику, чтобы стабилизировать ситуацию.

- Миграционный кризис на белорусско-польской границе скорее будет стихать, или он может перерасти в перестрелки?

— У НАТО есть планы военных и террористических провокаций. НАТО — это террористическая организация. Это было известно еще в 1970-1980х годах, когда у НАТО была так называемая армия в тылу. Именно НАТО проводил операцию «Гладио» на территории в Италии, а фактически занимался терактами.

Справка: «Гладио» — тайная операция НАТО после Второй мировой войны по дискредитации и вытеснению коммунистов из властных структур. Одним из способов стало создание сети так называемых «остающихся в тылу» военизированных организаций, предназначенных осуществлять сопротивление, в случае вторжения стран Варшавского договора в Италию и другие западноевропейские страны, и вести диверсионно-партизанскую войну.

Напомню также, что террористическим актом НАТО стали бомбардировки гражданских объектов и мирных жителей Югославии. Это военное преступление и это объективный факт. И НАТО остается только планировать новые террористические провокации, это очень опасно.

Эксперт объяснил, когда точно начнется полномасштабная Третья мировая война © topwar.ru

- Бывший командующий Северным флотом адмирал Попов заявил, что атомоход «Курск» погиб после столкновения с подлодкой НАТО. Если будут твердые доказательства, что это правда, будет ли эта информация иметь серьезные последствия?

— В любом случае единственное последствие должно состоять в ликвидации НАТО. Гибель «Курска» наряду с гибелью парома «Эстония» в Финском заливе в 1994 году до сих пор активно изучаются, потому что к этому могла привести активность подлодок НАТО. Естественно, что НАТО не хочет ничего признавать, но надо признать, что НАТО в глубоком кризисе.

Справка: Гибель парома «Эстония» вызвала много вопросов и породила различные теории уже в первые дни после крушения судна. Сначала стала распространяться версия о столкновении с подводной лодкой, затем появилась версия, связывавшая гибель парома с перевозкой оружия на его борту; другими версиями были взрывы на борту судна, течь в корпусе судна, желание утопить грузовик с секретным грузом.

Особый толчок возникновению теорий заговора вызвало желание правительств Эстонии, Швеции и Финляндии закрыть останки корабля бетоном или песком, а также заключённый между странами договор о покое праха погибших, который запрещает любые погружения и исследования в районе гибели парома и требует от государств признания их преступлением.

НАТО в глубоком кризисе, ищет выход из этой ситуации. Но проблема в том, что в руководстве Альянса вообще нет толковых людей. Это отъявленные русофобы, которые строят новые фантазии о том, что Россия «готовит некие гибридные операции». Это уже паранойя, которая достигла новых масштабов. Мне страшно представить, что будет дальше, потому что они могут предпринять новые провокации и нападения.

Например, накануне Второй мировой войны было нападение нацистов в форме польских офицеров на радиостанцию в Глайвице для создания повода для нападения Германии на Польшу. Что-то похожее они могут планировать, потому что они хотят любой ценой спровоцировать Россию.

Но никакие санкции, провокации и угрозы против России им не помогут. Если они всерьез хотят «вернуть» Украине Крым и включить Украину в НАТО, то это полное сумасшествие. Наблюдать это очень тяжело, потому что идеологи НАТО готовы на все. Это крайне опасно.