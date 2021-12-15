«Синегубова Олега Васильевича — [назначить] председателем Харьковской областной государственной администрации», — говорится в сообщении.
С ноября 2019 года Олег Синегубов возглавляет Полтавскую областную государственную администрацию.
По данным СМИ, он связан с экс-главой МВД Украины Арсеном Аваковым и его ближайшим бизнес-партнером Игорем Котвицким.
Кроме того, Синегубов считается связанным через депутата Харьковского облсовета Владимира Скоробагача с теневым руководителем штаба «Слуг народа» в Харькове Вадимом Слюсаревом.