Новым губернатором Харьковской области станет Олег Синегубов, сообщил 15 декабря в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук со ссылкой на решение правительства, которое теперь должен утвердить президент Владимир Зеленский

«Синегубова Олега Васильевича — [назначить] председателем Харьковской областной государственной администрации», — говорится в сообщении. С ноября 2019 года Олег Синегубов возглавляет Полтавскую областную государственную администрацию. Финита ля избрание. Итоги и уроки выборов в Харькове © Facebook, Игорь Терехов Арсеном Аваковым и его ближайшим бизнес-партнером Игорем Котвицким. Кроме того, Синегубов считается связанным через депутата Харьковского облсовета Владимира Скоробагача с теневым руководителем штаба «Слуг народа» в Харькове Вадимом Слюсаревом.