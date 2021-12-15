Экс-чемпион мира, украинский боксер Василий Ломаченко ответил хейтерам, обвинившим его в непатриотичности из-за отсутствия украинского флага на ринге. Причем сделал он это с помощью уже покойного российского музыканта Петра Мамонова. Соответствующий пост спортсмен разместил в Instagram 14 декабря

«Правит по Пушкину»: Луценко пояснил о работе Зеленского «по понятиям» © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Ричардом Комми. Правда на ринг украинец вышел не с флагом своей страны, а с флагом своего родного города — Белгород-Днестровского Одесской области. За это Ломаченко обвинили в непатриотизме, в том числе бывший чемпион по боксу Владимир Кличко.

«Википедия: "Патриотизм или национальная гордость — это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство — общее единство народа". Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он страну, когда не использовал флаг своей страны? WTF», — написал Кличко.

Ответить на это Ломаченко решил поэтическим способом, опубликовав на своей странице видео с Мамоновым, читающим стихи.

«Рассказывать не надо никогда,

Что ложку ты проносишь мимо рта,

И что жена попалась глупая — не та,

И что вокруг — обман и суета,

И что металл — не тот, и сталь — не та,

И что Китай…

Пойди глянь в зеркало и больше не болтай!», — говорит Мамонов на архивных кадрах.

Однако за это видео Ломаченко досталось еще больше. Спортсмену предъявили за то, что это отрывок из программы телеканала «Спас», «который принадлежит Московской патриархии», а также за слова Мамонова о возвращении Крыма в состав РФ: «Вырвали, и дело верное».

«Твое свинособачье мнение забыли спросить», «Тебе ли стероиды уже весь мозг убили, и ты не видишь войны с РФией?», «Кличко — топ, а Вася — ватная консерва», «Прекрасные слова от Петра Мамонова», «Хороший ответ хейтерам, патриотам, и в частности Кличко», «Очень радует, что есть еще в Украине молодые, но мудрые люди! Которые слушают не Моргенштерна, а мудрые слова и им следуют», «А можно что-то из Ступки услышать? Или по душе московский контент?» — отреагировали на пост Ломаченко украинские и русские пользователи.