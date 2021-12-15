И турецкий беспилотник Байрактар, и американский противотанковый комплекс Javelin — это мифическое Вундерваффе с маркетинговым душком. Украине в Донбассе эти виды вооружения точно не помогут. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: кто он © Facebook, Дмитрий Стешин Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ впервые использовали Javelin во время боевых действий в Донбассе. По его словам, вооружения призваны стать значительным психологическим сдерживающим фактором. Позднее Украинский Генштаб засекретил данные об использовании «Джавелинов» и турецких беспилотников Bayraktar.

Эксперт также выразил сомнение, что Украина действительно применяла в Донбассе эти виды вооружения, если бы это было так, то украинские телеканалы с утра до ночи показывали бы нам Джавелины на фронте.

«Все это напоминает одну страну в 1944-1945 году, которая свято верила в Вундерваффе. Якобы после применения этого чудо-оружия «монголо-татарские орды» покатятся на Восток. Но если немцы в Третьем Рейхе действительно изготавливали интересные устройства в конце войны, удивляя и СССР, и союзников, то Украина всего лишь пытается выпрашивать эти разработки, но их ей не дают», — констатировал Стешин.

Решение вопроса Донбасса и Украины в целом произойдет после того, как ДНР/ЛНР фактически интегрируются в экономическую систему России. Тогда уже можно будет разбираться с армией Украины, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.