Депутат Верховной Рады Украины от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 14 декабря выразил поддержку белорусским оппозиционерам. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале

Ранее суд в Белоруссии приговорил к 18 года заключения оппозиционера Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. В вину ему вменяли подготовку массовых беспорядков и разжигание вражды.

«Сгорел забор - гори и хата»: Шевченко предложил Гончаренко объявить войну Белоруссии © Facebook, Евгений Шевченко

«Но борьба точно не кончается. И мы готовы помогать белорусам сражаться за свободу! Будем поднимать этот вопрос на всех возможных международных площадках!» — написал он.

Украинский парламентарий также призвал Запад усилить санкции против Александра Лукашенко, а заодно и против президента РФ Владимира Путина.

Президентские выборы в Белоруссии прошли в августе прошлого года, убедительную победу на них одержал Александр Лукашенко. В вечер после выборов оппозиция спровоцировала массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями. Акции протеста продолжались в стране еще несколько месяцев. Власти республики обвинили оппонентов в подготовке терактов и нападениях на силовиков. По информации Лукашенко, действия белорусской оппозиции и их сторонников координировались из-за рубежа, а боевиков готовили на территории Украины.