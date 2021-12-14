Ранее суд в Белоруссии приговорил к 18 года заключения оппозиционера Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. В вину ему вменяли подготовку массовых беспорядков и разжигание вражды.
Гончаренко, который создал в Раде междепутатскую группу «За демократическую Беларусь», выразил возмущение этим приговором и пообещал продолжать давление на белорусские власти.
«Но борьба точно не кончается. И мы готовы помогать белорусам сражаться за свободу! Будем поднимать этот вопрос на всех возможных международных площадках!» — написал он.
Украинский парламентарий также призвал Запад усилить санкции против Александра Лукашенко, а заодно и против президента РФ Владимира Путина.
Президентские выборы в Белоруссии прошли в августе прошлого года, убедительную победу на них одержал Александр Лукашенко. В вечер после выборов оппозиция спровоцировала массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями. Акции протеста продолжались в стране еще несколько месяцев. Власти республики обвинили оппонентов в подготовке терактов и нападениях на силовиков. По информации Лукашенко, действия белорусской оппозиции и их сторонников координировались из-за рубежа, а боевиков готовили на территории Украины.