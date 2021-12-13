Слухи о романе с Владимиром Зеленским были черным пиаром, нацеленным против президента и первой леди Елены Зеленской, заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью изданию Obozrevatel

Мендель пояснила, что «атака», то есть распространение слухов о ее близких отношениях с Владимиром Зеленским, велась не на нее, но она была «объектом, который использовали».

Рука Ахметова? Мендель заинтриговала новым снимком © Юлия Мендель/Instagram

«Это была атака на главную чету государства. Абсолютно абсурдно, но слухи, понятные народу. Над этим можно посмеяться, можно поплакать», — рассказала она.

При этом пока что Мендель сохранила в секрете личность мужчины, который обнимает ее на фото в соцсети, вызвавшем у подписчиков много вопросов.

Ранее в соцсетях и СМИ появлялось много совместных фото Мендель и Зеленского. После снимка, на котором Мендель показалась подписчикам беременной, ходили слухи, что она может ждать ребенка от президента. При этом ее часто критиковали за непрофессионализм на должности пресс-секретаря главы государства.