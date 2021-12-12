На Европейскую площадь в Киеве 12 декабря вышли около двух сотен противников обязательной вакцинации от коронавируса и других болезней, передает РИА Новости

Центр Киева атаковали антипрививочники - ВИДЕО © кадр из видео Украина.ру

Ситуация с коронавирусом на Украине остается сложной. Только за минувшие сутки в стране заболели больше 5 тысяч человек, за все время пандемии заболели почти 3,6 млн украинцев, больше 91 тысяч пациентов скончались.

При этом вакцинируются немногие. Недавний опрос, который провели на Украине в связи с эпидемией COVID-19, показал, что 36% жителей страны не намерены вакцинироваться от коронавируса. Порядка 48% из них, то есть примерно 17% от всего населения страны, в качестве главной причины нежелания вакцинироваться назвали общее недоверие к прививкам. Кроме того, другие 10% не собирающихся вакцинироваться украинцев опасаются «мутаций в организме», которые якобы может вызвать прививка от COVID-19, ещё 3% не верят в существование коронавируса, а 1% «боятся чипирования».