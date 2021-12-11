Также президент Украины допустил, что другим вопросом всенародного голосования может быть прекращение войны.
«Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе. У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», — указал Зеленский.
Он также не исключил проведение прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на востоке Украины. Он подчеркнул, что европейские и американские партнеры Киева согласны с таким форматом.
В ходе интервью речь шла о состоявшемся на днях разговоре Зеленского с президентом США Джо Байденом.
Этот разговор произошёл через два дня после видеоконференции президентов РФ и США.
По сообщениям российских и американских источников, тема напряжённости вокруг Украины была основной в ходе этой встречи.
Согласно пресс-службе Кремля, Владимир Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».