Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения в стране референдума по Донбассу. Об этом он заявил 10 декабря в интервью телеканалу «1+1»

Также президент Украины допустил, что другим вопросом всенародного голосования может быть прекращение войны.



«Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе. У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», — указал Зеленский.

Он также не исключил проведение прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на востоке Украины. Он подчеркнул, что европейские и американские партнеры Киева согласны с таким форматом.

«Они играли в морской бой!» О подоплеке разговора Байдена и Зеленского © president.gov.ua Джо Байденом.

Этот разговор произошёл через два дня после видеоконференции президентов РФ и США.

По сообщениям российских и американских источников, тема напряжённости вокруг Украины была основной в ходе этой встречи.

Согласно пресс-службе Кремля, Владимир Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».