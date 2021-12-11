У интеграции на евразийском пространстве нет альтернативы: постсоветским и евразийским государствам необходимо выстраивать коллективную оборону. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

Странам евразийского пространства неоткуда ждать помощи, кроме них самих, уверен эксперт.

«Евразийская интеграция безальтернативна, во всяком случае в ряде областей, включая экономику и оборону. Наша экономика и промышленность создавалась в рамках общего пространства, территориальные кластеры дополняли друг друга, и разрушение хозяйственных цепочек в 90е нанесло серьезный удар. Евразийский экономический союз как раз направлен на восстановление этих отношений», — сказал собеседник издания. «Не дадим саботировать евразийство». Казахстанский эксперт о том, как его власть использует националистов © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Очевидно, что евразийским и постсоветским государствам нужно также выстраивать коллективную оборону. Нас за нас никто не защитит, мы сами ответственны за свое будущее, заключил Мендкович.

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