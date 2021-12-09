Украинский бизнесмен, бенефициарный владелец телеканала «1+1» Игорь Коломойский купил еще один телеканал: он получил контроль над лицензией на информационное вещание, принадлежавшей телеканалу М2. Об этом 8 декабря сообщил «Детектор медиа»

«Раньше эта цифровая лицензия принадлежала ООО "Телеодин" — юридическому лицу телеканалов М1 и М2, входящему в медиагруппу StаrLightMedia. В 2021 году компания "Телеодин" создала дочернюю компанию "Дидживан" и перевела на нее цифровую лицензию», — сообщает издание.

Задача — оставить Украину без газа: Коломойский начинает и выигрывает © скриншот видео "BIHUS info"

ООО «Солюшинс» до 2019 года принадлежало тогдашнему генеральному директору «1+1», нынешнему министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко. Позже его переоформили на совладельца «Студии Квартал 95» Тимура Миндича, а затем на руководителя платформы Viasat Светлану Мищенко.