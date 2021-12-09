После выхода Великобритании из ЕС и после ухудшения отношений Варшавы с Вашингтоном и Байденом правящая партия Польши пытаются представлять Великобританию как чуть ли не самого надежного союзника Польши. Об этом рассказал колумнист издания «Польская мысль» Матеуш Пискорский в интервью изданию Украина.ру

Матеуш Пискорский: кризис с мигрантами остановил падение рейтинга польских властей © Facebook, Mateusz Piskorski Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

«Лондон пользуется возможностью, пользуется случаем, что США сосредоточены так или иначе на проблеме Китая. Поэтому я думаю, что Лондон пытается возобновить Большую игру против России, как это было в XIX веке», — считает эксперт.

Но британское присутствие в Польше символично, вряд ли оно будет постоянным, полагает Пискорский.

Тем не менее британские военные на польско-белорусской границе — это определенный символ того, что Лондон пытается вернуться в игру против России, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.