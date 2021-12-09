По его словам, с 1991 года Украина живет по инерции распада СССР, думая, что она выиграла, а Россия якобы стратегически проиграла.
«Но 30 лет прошло… Они (Россия — ред.) свою империю сохранили. Потому что пока будет Сибирь, будет российская империя в разных ипостасях — без Украины, с Украиной, с Белоруссией или без… Главное для них сейчас, это обеспечить периметр безопасности… Эту парадигму надо менять. Мы думали Запад всесилен… А сейчас нужно привыкнуть к тому, что Запад уже не тот и ослабевает», — заявил эксперт.
Ранее Карасев заявил, что Украина оказалась в невыгодном экономическом положении для своих западных союзников, поэтому ее будут забывать. Также, по его мнению, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена свидетельствуют о том, что тема членства Украины в НАТО может быть затронута не менее чем чрез 20 лет.