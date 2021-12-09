«Недостижение соответствующих договоренностей — это основная причина отсутствия прогресса в урегулировании», — сказал он.
Полпред добавил, что украинские власти не сообщают о своей позиции по проблеме будущего региона.
Грызлов также отметил, что переговоры в этот раз длились восемь часов, в ходе них Киев не ответил на ряд инициатив ЛНР и ДНР. Среди них, пояснил он, было предложение дезавуировать заявления командующего операцией объединенных сил Александра Павлюка и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «относительно порядка открытия огня по собственному усмотрению военнослужащих, а также о применении на Донбассе боевых беспилотных летательных аппаратов». Грызлов отметил, что Киев попросил предоставить время на подготовку ответа на предложения непризнанных республик до 9 декабря.
По его словам, Киев обязан официально выразить несогласие с заявлениями руководства ВС Украины о возможности нарушения режима прекращения огня.
В Донбассе, на линии соприкосновения ДНР, ЛНР и Киева, регулярно фиксируются случаи нарушения режима прекращения огня. В конце ноября участники общественного движения «Мир Луганщине» опубликовали доказательства преступлений украинских силовиков на территории Донбасса.
При этом в апреле президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением изменить Минские соглашения. По его словам, договоренности устарели, они должны «служить целям настоящего, а не прошлого». Президент Украины также отметил, что его прямой диалог с главами Луганской и Донецкой Республик является невозможным.