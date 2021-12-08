«Этот вопрос (подключение США к "нормандскому формату" — ред.), он постоянно звучит, в принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев», — заявил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.
Переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году, ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США готовы подключиться к «нормандскому формату», однако для его расширения необходимо согласие всех сторон.