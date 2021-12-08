В Министерстве иностранных дел РФ допустили участие США в «нормандском формате». Об этом в среду, 8 декабря, сообщило агентство РИА Новости

«Этот вопрос (подключение США к "нормандскому формату" — ред.), он постоянно звучит, в принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев», — заявил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.

Все зафиксировано: Россия вывела на чистую воду Германию и Францию по «Нормандскому формату» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США готовы подключиться к «нормандскому формату», однако для его расширения необходимо согласие всех сторон.