Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, как планирует представлять Россию, будучи послом в Кабо-Верде, в интервью Tatler 7 декабря

«В Киеве портят жизнь всем гражданам Украины»: Поклонская ответила Кулебе © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Украинский борщ самый вкусный. Можно даже угощать местных — чтобы попробовали, что такое украинский борщ. Будем показывать и русскую, и украинскую кухню, потому что мы братские народы», — сказала Поклонская.

Она отметила, что будет стараться не скучать по Крыму, а по возможности чаще приезжать на полуостров в отпуск.

Поклонская также пообещала достойно представлять Россию в Кабо-Верде. По ее словам, от нее не стоит ждать селфи в купальнике, однако на торжественных мероприятиях она будет в красивых платьях, «о которых пусть в хорошем смысле поговорят мужчины-политики, дипломаты».

Украина борется с Россией в вопросе принадлежности Крыма и борща.

Крым стал российским регионом по итогам референдума 2014 года. Принадлежность борща к своей культуре Украина отстаивает в ЮНЕСКО и соцсетях.