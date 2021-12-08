Баширов отметил, что США всегда будут декларировать поддержку Украины, потому что у них там есть интересы в сфере энергетики, продажи американского оружия украинским вооруженным силам.
«Другой вопрос, что США могут сдвинуть с мертвой точки все, что касается Минских соглашений, реализации, в первую очередь, по "формуле Штайнмайера", на чем, кстати, настаивает Германия», — указал эксперт.
По его мнению, США могли подготовить к вступлению в должность нового канцлера ФРГ Олафа Шольца такой «подарок».
Кроме того, предположил Баширов, к обсуждению эскалации напряженности в Донбассе все еще может подключиться Ангела Меркель, которая пока что исполняет обязанности канцлера.
Полностью интервью можно прочитать здесь.