Несмотря на заявления США о поддержке Украины, они могут настоять на имплементации Киевом «формулы Штайнмайера», сказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Сосновский рассказал, чем займется будущий канцлер Германии в вопросе Украины, России и Донбасса © Sputnik

«Другой вопрос, что США могут сдвинуть с мертвой точки все, что касается Минских соглашений, реализации, в первую очередь, по "формуле Штайнмайера", на чем, кстати, настаивает Германия», — указал эксперт.

По его мнению, США могли подготовить к вступлению в должность нового канцлера ФРГ Олафа Шольца такой «подарок».

Кроме того, предположил Баширов, к обсуждению эскалации напряженности в Донбассе все еще может подключиться Ангела Меркель, которая пока что исполняет обязанности канцлера.

Полностью интервью можно прочитать здесь.