Украинцы пожаловались языковому омбудсмену из-за отказа официанта итальянского ресторана в Виннице обслужить их на украинском языке. Об этом 6 декабря написала в Facebook Юлия Рюхова

«Ненавижу!» На Украине таксист высадил пассажиров из-за мовы © depositphotos.com

Они делали заказ на украинском языке, а официант отвечал им по-русски.

«На просьбу моего мужа общаться с нами на украинском он сказал: "Это мое конституционное право" <…>. Администраторша, которую позвал Михаил, пробовала оправдать официанта. Сказала, что он из Донецка. Правда, не понятно почему это позволяет ему нарушать украинское законодательство», — написала Рюхова.

Муж Рюховой оставил гневный отзыв и поставил низкую оценку ресторану в Google, на что владелец ресторана ответил, что их оценка является политической.

Украинцы заявили, что им нахамили дважды, и по этому поводу они уже пожаловались языковому омбудсмену. Также они призвали своих подпиcчиков оставлять плохие отзывы на ресторан.

Закон о тотальной украинизации был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года.

С 16 января граждане Украины обязаны общаться на украинском языке в сфере обслуживания. С 16 июля 2022 года в Украине за отказ от этого начнут штрафовать. В случае нарушения закона граждане уже могут жаловаться языковому омбудсмену, которого в соцсетях прозвали «шпрехенфюрером». Он должен определить последствия для нарушителей. Из-за подобных скандалов с травлей в соцсетях несколько работников сферы обслуживания уже уволили.