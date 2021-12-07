«То, что мы видели в последние недели, это постоянное и необычное наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, мы также видели продвигающиеся планы по дестабилизации Украины и продолжению наращивания сил», — заявил Бернс.
При этом он не привел никаких подтверждений своих слов.
Глава ЦРУ отметил, что президент США Джо Байден ранее обсудил ситуацию на Украине с ключевыми союзниками США по НАТО и обменялся с ними разведданными.
Он добавил что Байден на предстоящих переговорах планирует продемонстрировать готовность к «сдерживанию России», но намерен сохранить возможность для разрядки ситуации дипломатическими средствами.
На 7 декабря назначены переговоры президентов США и РФ в формате видеосвязи.
По словам американской стороны, Байден намерен выразить обеспокоенность «военной активностью России» на границе с Украиной.
Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит «вторжение на Украину».