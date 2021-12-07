Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в интервью Wall Street Journal 7 декабря заявил о наращивании РФ войск вблизи границ Украины и якобы существующих планах по ее дестабилизации

«То, что мы видели в последние недели, это постоянное и необычное наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, мы также видели продвигающиеся планы по дестабилизации Украины и продолжению наращивания сил», — заявил Бернс.

США и страны Европы выступили за возобновление переговоров России и Украины © CC0, Pixabay

Глава ЦРУ отметил, что президент США Джо Байден ранее обсудил ситуацию на Украине с ключевыми союзниками США по НАТО и обменялся с ними разведданными.

Он добавил что Байден на предстоящих переговорах планирует продемонстрировать готовность к «сдерживанию России», но намерен сохранить возможность для разрядки ситуации дипломатическими средствами.

На 7 декабря назначены переговоры президентов США и РФ в формате видеосвязи.

По словам американской стороны, Байден намерен выразить обеспокоенность «военной активностью России» на границе с Украиной.

Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит «вторжение на Украину».