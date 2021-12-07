Ранее правительство Украины одобрило предложение Минобороны страны о передислокации ряда военных частей и судов ВМС из Черного моря в Азовское. Согласно документу, в Бердянск передислоцируется военная часть из Николаева.
Эксперт подчеркнул, что согласно процедуре прохождения через пролив (а это территориальные воды России), на украинском судне будет стоять лоцман и офицер погранслужбы РФ, и ничего не случится.
«Тем более прежде чем разрешить этим артиллерийским катерам пройти под Крымским мостом, российская сторона обязательно проверит, есть ли на них боеприпасы и заряжены ли орудия. Проведут полный таможенный и пограничный досмотр», — указал Литовкин.
Если кто-то рискнет нанести урон Крымскому мосту — на дне Черного моря достаточно места, чтобы разместить там украинский катер, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.