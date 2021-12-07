Никто не допустит никакого повреждения Крымского моста в случае прохода украинских кораблей через Керченский пролив. Не надо впадать в панику и принижать профессионализм людей, которые его охраняют. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру

Виктор Литовкин: Россия полностью контролирует перемещение украинского флота в Азовское море © Sputnik

Эксперт подчеркнул, что согласно процедуре прохождения через пролив (а это территориальные воды России), на украинском судне будет стоять лоцман и офицер погранслужбы РФ, и ничего не случится.

«Тем более прежде чем разрешить этим артиллерийским катерам пройти под Крымским мостом, российская сторона обязательно проверит, есть ли на них боеприпасы и заряжены ли орудия. Проведут полный таможенный и пограничный досмотр», — указал Литовкин.

Если кто-то рискнет нанести урон Крымскому мосту — на дне Черного моря достаточно места, чтобы разместить там украинский катер, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.