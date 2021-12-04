«По новым данным разведки, русские планируют разместить 175-тысячную войсковую группировку и уже разместили ее часть в различных точках возле украинской границы», — говорится в сообщении AP.
Агентство ссылается на сотрудника администрации президента США Джо Байдена, который сообщил эту информацию на условиях анонимности. Источник также утверждает, что «нападение» запланировано на январь.
Аналогичное заявление сделал в пятницу, 3 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников, недавно посетивший Вашингтон с официальным визитом и пообщавшийся с руководством Пентагона.
Что интересно, депутаты Верховной Рады, перед которыми выступал Резников, восприняли его заявление равнодушно, если не с юмором.
Как рассказал парламентарий Вадим Рабинович, народные избранники шутили, переговаривались и вообще занимались своими делами, не обращая никакого внимания на мрачные пророчества министра обороны.
Ранее Кремль неоднократно отмечал, что США и Запад искусственно создают истерику своими безосновательными заявлениями о якобы подготовке вторжения на Украину.
Многие аналитики высказывали мнение, что Киев при поддержке Вашингтона готовит военную провокацию в Донбассе для того, чтобы не допустить сертификации газопровода «Северный поток-2», обвинив Россию в военной агрессии.