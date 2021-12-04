Во время доклада министра обороны Украины Алексея Резникова в Верховной Раде парламентарии развлекались и занимались своими делами, не обращая никакого внимания на мрачные пророчества главы военного ведомства. Об этом рассказал на своей странице в Facebook депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Вадим Рабинович

Резников в частности заявил о 90 тыс. российских военных, сконцентрированных на украинских границах, а также сообщил, что к январю их станет больше и все они отправятся на Украину.

«Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной "переворот"», — констатировал Рабинович.

Он также опубликовал видео выступления министра и описанной им реакции зала.

Увидеть Путина и умереть © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Многие аналитики высказывали мнение, что Киев при поддержке Вашингтона готовит военную провокацию в Донбассе для того, чтобы не допустить сертификации газопровода «Северный поток-2», обвинив Россию в военной агрессии.

Для этого и создается в западных СМИ информационный фон якобы «агрессивных намерениях РФ» — чтобы легче было обвинить Москву в готовящихся на российско-украинской границе провокациях.