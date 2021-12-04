Разговоры России о «красных линиях» - не пустое сотрясание воздуха: в 2014 году Украина переступила такую черту и потеряла Крым, написала в своей статье для американского издания The National Interest научный сотрудник влиятельного аналитического центра Atlantic council Мария Снеговая

Домой, к «агрессору». Как граждане Украины едут в Россию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк материал посвящен текущей ситуации на российско-украинской границе, куда Москва якобы стягивает спецназ на фоне все более жесткой риторики Кремля.

Автор много говорит о «красных линиях», очерченных президентом РФ Владимиром Путиным и нарушаемых Западом на Украине, и напоминает, чем это раньше заканчивалось.

По ее версии, в 2014 году, после победы Майдана, Украина пересекла «красную черту» в отношениях с Россией, выбрав курс на евроинтеграцию. За это Россия «аннексировала» Крым, заявляет Снеговая.

«По причине возможности активной интеграции Украины с Европейским союзом после парафирования соглашения об ассоциации страны с ЕС», — утверждает она.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, на котором жители полуострова, крайне негативно воспринявшие госпереворот в Киеве и приход к власти прозападных и неонацистских групп, абсолютным большинством поддержали воссоединение с Россией.

В 50-х годах прошлого века генсек ЦК КПСС Никита Хрущев в нарушение советских законов «подарил» Крым Украине, что было негативно воспринято жителями полуострова.

Президент России Владимир Путин после воссоединения Крыма с Россией отметил, что теперь вопрос Крыма закрыт окончательно.