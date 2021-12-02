«1 декабря будут политические акции… И я думаю, что они ничем для страны не закончится. А вот февральские события, которые будут сопряжены с энергетическим, экономическим кризисом, который надвигается на Украину, и который в упор до сих пор не хотят замечать наши власти, ситуация может быть более плачевная», — заявил он.
Ранее Мураев заявил, что Украина не нуждается в такой должности, как президент, несмотря на то, что только он может вносить некоторые изменения.
Сторонники украинских радикальных организаций 1 декабря вышли на Майдан в Киеве против президента страны Зеленского. Акция прошла на площади Независимости в центре города, где 1 декабря 2013 года начался Евромайдан.
Митингующие указали на то, что нынешние действия властей следует расценивать как «государственный переворот и попрание конституции».
Мероприятие завершилось без инцидентов.