Бунт на Украине стоит ждать не в декабре, как об это заявлял президент страны Владимир Зеленский, а в феврале. Такое мнение выразил на днях лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш»

Погребинский объяснил, зачем Зеленскому «госпереворот» © скриншот видео Первый канал

Ранее Мураев заявил, что Украина не нуждается в такой должности, как президент, несмотря на то, что только он может вносить некоторые изменения.

Сторонники украинских радикальных организаций 1 декабря вышли на Майдан в Киеве против президента страны Зеленского. Акция прошла на площади Независимости в центре города, где 1 декабря 2013 года начался Евромайдан.

Митингующие указали на то, что нынешние действия властей следует расценивать как «государственный переворот и попрание конституции».

Мероприятие завершилось без инцидентов.