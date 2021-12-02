Власти Украины рассчитывают подписать газовые контракты с Россией, чтобы избежать коллапса во время прохождения отопительного сезона. Об этом 1 декабря заявила в эфире телеканала «Украина 24» внефракционный депутат Верховной Рады Людмила Буймистер

«Из разных источников поступает информация о том, что уже есть команда по властной вертикали готовиться к прямым переговорам по поставкам газа из РФ для прохождения отопительного сезона. Я об этом говорила публично, за что меня исключили из фракции», — сказала она.

«Новая зрада»: экс-глава «Нафтогаза» объяснил, почему Украине придется опять покупать газ у России © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с заявлением, что страна начинает отопительный сезон и пройдет его спокойно, поскольку газа хватает. В частности, он заявил, что правительство вместе с Советом нацбезопасности приняли решение о непрерывных поставках газа в бюджетные учреждения и в жилые дома, даже в том случае, если какая-то компания откажется поставлять газ. Премьер отметил, что в таком случае государство возьмет поставки на себя.