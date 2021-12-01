Сейчас власти Украины создают все условия для нового Майдана в скором будущем. Об этом сказал в интервью Украина.ру политик и общественный деятель Владимир Чемерис

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Он отметил, что на Украине вновь обострены социальные противоречия, и они не могут быть преодолены в рамках существующей политической системы, их нельзя устранить выборами.

«Нравится это кому-то или нет, но эти противоречия выведут людей на новый Майдан. Главное, чтобы этот Майдан снова не возглавили представители крупного капитала, и чтобы это был социальный Майдан», — предупредил Чемерис.

Политик указал, что уровень жизни на Украине сейчас настолько минимален, что трудно себе представить, как может быть хуже, а власть предлагает лишь увеличение налогов и тарифов под предлогом того, что это требует Международный валютный фонд. Поэтому все предпосылки для социального взрыва налицо, заключил он.

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Ранее Киев, чтобы получить новый транш от МВФ, обязался повысить тарифы на газ для населения, пересмотреть тарифы на отопление, повысить штрафы за неоплату коммунальных услуг и не повышать минимальную зарплату более чем на 2% выше уровня инфляции.