Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вносит законопроект об «экономическом паспорте украинца», который позволит детям, рожденным на Украине, получить средства от пользования и добычи недр в стране. Об этом 1 декабря он заявил во время ежегодного послания к Верховной Раде, которое транслировали украинские телеканалы

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«До 10 декабря этого года впервые за всю историю нашей независимости я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. До 10 декабря в соответствии с ним все средства власти от использования наших украинских недр будут накапливаться на персональных счетах детей, граждан Украины»,- заявил он.

Обещание ввести «экономический паспорт» было в предвыборной программе Зеленского в 2019 году.