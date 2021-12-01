По его словам, эти деньги будут накапливаться на счете в банке. В 18 лет их можно будет потратить на получение высшего образования в стране.
«До 10 декабря этого года впервые за всю историю нашей независимости я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. До 10 декабря в соответствии с ним все средства власти от использования наших украинских недр будут накапливаться на персональных счетах детей, граждан Украины»,- заявил он.
Обещание ввести «экономический паспорт» было в предвыборной программе Зеленского в 2019 году.