Украинский олигарх Ринат Ахметов не оставит без ответа обвинения, брошенные ему президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал в интервью Украина.ру директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Погребинский рассказал, что будет делать Ахметов после обвинений Зеленского © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

«Его оклеветали, это удар по его деловой и личной репутации. Я думаю, что он будет подавать в суд, возможно даже, в международный, поскольку компании Ахметова котируются на лондонской бирже», — сказал Бондаренко.

Кроме того, Зеленский голословными обвинениями нанес удар и по иностранным инвесторам, которые вкладывались в компанию Ахметова, добавил политолог.

По сути, местные олигархи — это иммунная система экономики Украины, которая не дает полностью проникнуть на территорию страны транснациональным корпорациям, сказал Бондаренко. Поэтому США и ведут кампанию по их дискредитации, пояснил он.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело и начала расследование после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы окружение олигарха Рината Ахметова готовит государственный переворот на 1-2 декабря.