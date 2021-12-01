По словам политолога, подобными обвинениями Зеленский серьезно задел Ахметова, и потребовать от него ответа — дело чести для олигарха.
«Его оклеветали, это удар по его деловой и личной репутации. Я думаю, что он будет подавать в суд, возможно даже, в международный, поскольку компании Ахметова котируются на лондонской бирже», — сказал Бондаренко.
Кроме того, Зеленский голословными обвинениями нанес удар и по иностранным инвесторам, которые вкладывались в компанию Ахметова, добавил политолог.
По сути, местные олигархи — это иммунная система экономики Украины, которая не дает полностью проникнуть на территорию страны транснациональным корпорациям, сказал Бондаренко. Поэтому США и ведут кампанию по их дискредитации, пояснил он.
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Ранее СБУ возбудила уголовное дело и начала расследование после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы окружение олигарха Рината Ахметова готовит государственный переворот на 1-2 декабря.