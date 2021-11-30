России и Китаю следует работать над обеспечением долгосрочной стабильности поставок энергоресурсов и расширением сотрудничества в области возобновляемой энергетики

Об этом сказал премьер государственного совета КНР Ли Кэцян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным 30 ноября

«Россия и Китай должны укреплять традиционное энергетическое сотрудничество, развивать сотрудничество на всех этапах производственной цепочки, обеспечивать долгосрочную стабильность поставок нефти, природного газа, электроэнергии», — цитирует Ли Кэцяна РИА Новости.

Китайский синдром «единого народа» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Россия традиционно поставляет в Китай газ, нефть и электроэнергию. В 2021 году КНР получила 4 млрд квт/ч российского электричества и Пекин просит увеличить поставки.

Также «Росатом» строит АЭС для Китая — 19 мая президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в торжественной обстановке дали старт строительству двух энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200.